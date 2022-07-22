Станом на 22 липня 2022 року в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться три ворожі носії оперативно-тактичних ракет "Калібр".

Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил ЗСУ.

Крім того, у повідомленні зазначається, що у Середземному морі знаходиться 5 російських носіїв оперативно-тактичних ракет “Калібр” та 2 ракетних крейсерів. Натомість в Азовському морі морські комунікації продовжують контролювати 6 ворожих кораблів та катерів.

За добу в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 32 судна, з них 9 рухались із протоки Босфор. До Чорного моря – 37 суден, з них 9 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Також у Військово-морських силах ЗСУ наголосили на тому, що під час того як загарбники вимикають системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, вони продовжують порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі (SOLAS).

Нагадаємо, що Україна проводить роботи з дослідження острова Зміїний. Захисники розміновують територію та обстежують її для виявлення техніки ворога. Інженерні роботи з розмінування вже виконано. На острові встановлено український прапор замість російського “триколору”.

Українські захисники виявили та вилучили зразки озброєння та техніки противника. Серед них знайдено системи наведення та керування, БПЛА Орлан-10, системи ПЗРК, гранатомети, вогнемети та стрілецьке озброєння. Крім того, окупанти залишили на Зміїному журнали ведення бойових дій, особисті документи військових РФ та електронні носії інформації.