Джерело: Оперативне командування “Південь”.
Ворог збільшив кількість ракетоносіїв в Чорному морі вдвічі. Наразі на бойовому чергуванні два підводних ракетоносії, споряджені вісьмома ракетами типу “Калібр”.
В ОК “Південь” зауважили, що враховуючи посилення розвідувальної ворожої активності за допомогою безпілотників та наявну інформацію про імовірну готовність ворожої авіації до застосування, варто бути уважними до сигналів повітряної тривоги.
“Ми вдячні, що ви вірите в сили протиповітряної оборони, але пам’ятайте, що під час їх роботи важливо перебувати в безпечних місцях, не фіксувати і не висвітлювати те, що зорієнтує ворога”, — йдеться в повідомленні.
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