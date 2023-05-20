Станом на вечір 20 травня на бойовому чергуванні в Чорному морі Росія тримає два ракетоносії, що мають вісім ракет “Калібр”.

Джерело: Оперативне командування “Південь”.

Ворог збільшив кількість ракетоносіїв в Чорному морі вдвічі. Наразі на бойовому чергуванні два підводних ракетоносії, споряджені вісьмома ракетами типу “Калібр”.

В ОК “Південь” зауважили, що враховуючи посилення розвідувальної ворожої активності за допомогою безпілотників та наявну інформацію про імовірну готовність ворожої авіації до застосування, варто бути уважними до сигналів повітряної тривоги.

“Ми вдячні, що ви вірите в сили протиповітряної оборони, але пам’ятайте, що під час їх роботи важливо перебувати в безпечних місцях, не фіксувати і не висвітлювати те, що зорієнтує ворога”, — йдеться в повідомленні.