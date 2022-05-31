У Чорному морі перебуває один корабель з крилатими ракетами типу "Калібр". Рештка російських військ відійшла до окупованого Криму.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у Telegram.

Вороже угрупування кораблів здебільшого сконцентрувалося в районі Криму. Загроза ракетних ударів по Одеській та інших областях залишається високою.

На острові Зміїний окупанти продовжують зміцнювати плацдарм. Для цього вони скерували туди три катери. Для посилення позицій у Криму російські війська встановлюють два дивізіони зенітно-ракетних систем С-300.

Росія намагається посилити контроль над північно-західною частиною Чорного моря. Речник Одеської ОВА наголосив, що заяви РФ про так звані “гуманітарні зернові коридори” для деблокування Одеського порту спростовуються через посилення позицій.