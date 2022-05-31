Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у Telegram.
Вороже угрупування кораблів здебільшого сконцентрувалося в районі Криму. Загроза ракетних ударів по Одеській та інших областях залишається високою.
На острові Зміїний окупанти продовжують зміцнювати плацдарм. Для цього вони скерували туди три катери. Для посилення позицій у Криму російські війська встановлюють два дивізіони зенітно-ракетних систем С-300.
Росія намагається посилити контроль над північно-західною частиною Чорного моря. Речник Одеської ОВА наголосив, що заяви РФ про так звані “гуманітарні зернові коридори” для деблокування Одеського порту спростовуються через посилення позицій.
“Жодному слову Росії вірити не можна: брехали, брешуть і будуть брехати”, – сказав речник ОВА.
Ніч в Одесі та області минула без обстрілів. Сили оборони виконують бойові завдання. За словами Братчука, отримання Україною важкого і сучасного озброєння викликає у Росії панічні настрої.
- Нагадаємо, по Одеській області завдали два ракетних удари. Вони влучили у міст через Дністровський лиман, який не працював.
- З космосу видно, як росіяни накопичують техніку на острові Зміїний. Вони вже зібрали її близько півтора десятка.