У Чорному та Азовському морях на бойовому чергуванні перебувають сім російських кораблів. Ракетоносіїв серед них немає.

Джерело: ВМС ЗСУ.

Станом на 11:20 у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 6 ворожих кораблів, в Азовському морі — 1 корабель.

Крім того, в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до семи ворожих кораблів, з них один носій крилатих ракет “Калібр”, загальний залп — до чотирьох ракет.

Протягом доби, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря — вісім суден, з них чотири продовжили рух протокою Босфор, до Чорного моря — 22 судна, з них сім продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Також Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

У середу в Чорному морі на бойовому чергуванні Росія тримала шість кораблів, з яких один був носієм крилатих ракет типу “Калібр”, залп яких становить до восьми ракет.