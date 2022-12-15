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У Чорному та Азовському морях перебуває 12 ворожих кораблів

Станом на 15 грудня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 10 ворожих кораблів, з них один носій крилатих ракет "калібр", загальний залп – вісім ракет.

Четвер, 15 грудня 2022, 15:41
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Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

Водночас в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі.

Тоді як у Середземному морі перебуває 9 російських кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет “калібр”, загальний залп – 72 ракети.

У пресслужбі зауважили, що за добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  •  до Азовського моря – 13 суден, з них 7 суден рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря – 40 суден, з них 17 суден рухались в напрямку протоки Босфор;

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, зазначають у повідомленні ВМС.

Джерело: ВМС ЗС України

Зауважимо, що станом на 8 грудня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебували 13 російських кораблів, зокрема один носій крилатих ракет “Калібр” із загальним залпом у 4 ракети.

Теги: Азовське море, ворожі кораблі, Калібри, носії ракет, російські кораблі, Середземне море, Чорне море

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