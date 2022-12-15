У Чорному та Азовському морях перебуває 12 ворожих кораблів

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.
Водночас в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі.
Тоді як у Середземному морі перебуває 9 російських кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет “калібр”, загальний залп – 72 ракети.
У пресслужбі зауважили, що за добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 13 суден, з них 7 суден рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря – 40 суден, з них 17 суден рухались в напрямку протоки Босфор;
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, зазначають у повідомленні ВМС.
Зауважимо, що станом на 8 грудня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебували 13 російських кораблів, зокрема один носій крилатих ракет “Калібр” із загальним залпом у 4 ракети.
- В Україні триває 295-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу, станом на 14 грудня, українські захисники ліквідували понад 96 тисяч російських окупантів.
- Українські військові протягом листопада знищили 16 970 російських солдатів. Це найбільша кількість за весь час повномасштабної війни.
- Майже пів року рятувальникам ДСНС доводилося працювали в умовах окупації. Окупанти погрожували їм розстрілами, зривали українські шеврони з форми та змушували знімати прапори з пожежних частин. Попри небезпеку вони залишалися в місті, аби приборкувати пожежі та допомагати людям.