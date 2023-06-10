Станом на ранок 10 червня у Чорному та Азовському морях на бойовому чергуванні перебувають 10 ворожих кораблів. Проте ракетоносіїв серед них немає.

Джерело: ВМС ЗСУ.

Водночас у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до 7 ворожих кораблів, ракетоносії – теж відсутні.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 10 суден, з них 1 продовжило рух з протокою Босфор;

до Чорного моря – 24 судна, з них 13 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

У ВМС ЗСУ зазначили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Зазначимо, що в Україні триває 472-га доба повномасштабного вторгнення РФ. За цей час воїнами ЗСУ ліквідовано понад 214 російських окупантів та тисячі одиниць ворожої техніки.

Також авіація сил оборони за минулу добу завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу та 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 4 пункти управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів та 5 артилерійських підрозділів противника на вогневих позиціях.