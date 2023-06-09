Станом на ранок 9 червня у Чорному та Азовському морях на бойовому чергуванні перебувають 11 ворожих кораблів. Проте ракетоносіїв серед них немає.

Джерело: ВМС ЗСУ.

Водночас у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться 7 ворожих кораблів, ракетоносії – теж відсутні.

За тиждень, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Чорного моря – 132 судна, з них 36 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 139 суден, з них 29 рухались із протоки Босфор.

За даними ВМС, зазначені судна здійснювали рух із порушенням Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Зокрема, за минулий тиждень в межах “Чорноморської зернової ініціативи” покинули українські порти 19 суден, на борту яких було майже мільйон тонн зерна та інших продуктів харчування.

Зазначимо, що в Україні триває 471-ша доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські захисники ліквідували більш як 213 тисяч російських окупантів.

Також авіація сил оборони за минулу добу завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу та 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Було знищено 6 ударних та 4 розвідувальних БпЛА різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 5 пунктів управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 зенітно-ракетних комплекси, 8 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та ще 2 важливих об’єкти противника.