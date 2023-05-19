Станом на ранок 19 травня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 6 ворожих кораблів, зокрема три носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом 16 ракет.

Джерело: ВМС ЗСУ.

Тим часом в Азовському морі перебувають два ворожі кораблі, зокрема один носій крилатих ракет “Калібр” загальним залпом 8 ракет.

Водночас у Середземному морі на бойовому чергуванні – 7 ворожих кораблів, з них – один носій крилатих ракет “Калібр” загальним залпом 4 ракети.

За тиждень, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Чорного моря – 170 суден, з них 47 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 159 судно, з них 33 рухались з протоки Босфор.

За даними ВМС, зазначені судна здійснювали рух із порушенням Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Крім того, за минулий тиждень в межах “Чорноморської зернової ініціативи” 8 суден покинули українські порти, на їх бортах – майже триста тисяч тонн зерна та інших продуктів харчування.

Зазначимо, що в Україні триває 450-та доба від початку повномасштабного російського вторгнення. За цей період воїни ЗСУ ліквідували більш як 201 тисячу російських загарбників.

Також Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника

Протягом минулої доби знищено 21 крилату ракету, а також 8 ворожих БпЛА різного типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, три артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс противника, 7 станцій радіоелектронної боротьби та радіолокаційну станцію.