Джерело: ВМС ЗСУ.
Тим часом в Азовському морі перебувають два ворожі кораблі, зокрема один носій крилатих ракет “Калібр” загальним залпом 8 ракет.
Водночас у Середземному морі на бойовому чергуванні – 7 ворожих кораблів, з них – один носій крилатих ракет “Калібр” загальним залпом 4 ракети.
За тиждень, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 170 суден, з них 47 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 159 судно, з них 33 рухались з протоки Босфор.
За даними ВМС, зазначені судна здійснювали рух із порушенням Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).
Крім того, за минулий тиждень в межах “Чорноморської зернової ініціативи” 8 суден покинули українські порти, на їх бортах – майже триста тисяч тонн зерна та інших продуктів харчування.
Зазначимо, що в Україні триває 450-та доба від початку повномасштабного російського вторгнення. За цей період воїни ЗСУ ліквідували більш як 201 тисячу російських загарбників.
Також Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника
Протягом минулої доби знищено 21 крилату ракету, а також 8 ворожих БпЛА різного типу.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, три артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс противника, 7 станцій радіоелектронної боротьби та радіолокаційну станцію.
- Цієї ночі, 19 травня, війська РФ атакували Україну безпілотниками. Зокрема низку БпЛА випустили на Київ, однак всі ворожі цілі, які рухались у напрямку столиці, було знищено.
- Вночі 19 травня російські загарбники завдали ударів по Кривому Розі на Дніпропетровщині. Ворог поцілив у промислове підприємство. Є постраждалі.
- Уночі 19 травня російські окупанти атакували Україну безпілотниками. Вибухи, зокрема, пролунали й у Львівській області.