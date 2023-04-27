Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.
Тоді як в Азовському морі перебуває один ворожий корабель.
Водночас у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до чотирьох ворожих кораблі, з них один носій крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 16 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 20 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря – 16 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
Раніше у Генштабі повідомили, що цієї доби противник завдав 25 авіаційних ударів, здійснив більш як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також, вночі, ворог завдав 5 ракетних ударів по Миколаєву, є постраждалі серед мирного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
- У ніч на 27 квітня російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по Миколаєву. Ворожі ракети, зокрема, поцілили по житлових будинках. Є жертви. Військовослужбовець, політик і блогер Олександр Нойнець написав, що один із цих будинків є його рідним домом.
- Служба безпеки України оприлюднила перехоплену розмову російського окупанта, у якій він розповів про вбивство українських військовополонених.
- Вранці 27 квітня російські військові завдали удару по житловій забудові у селі Липці Харківського району.