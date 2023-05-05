Про це інформує пресслужба ВМС ЗСУ.
Тоді як в Азовському морі перебуває один ворожий корабель.
Водночас у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться 5 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет “Калібр”, загальний залп – 4 ракети.
За тиждень, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 120 суден, з них 27 рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря – 167 суден, з них 46 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
За даними ВМС, зазначені судна здійснювали рух із порушенням Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).
Крім того, за минулий тиждень в межах Чорноморської зернової ініціативи 11 суден покинули українські порти на борту яких було майже півмільйона тон зерна та інших продуктів харчування.
Зазначимо, що в Україні триває 436-та доба повномасштабного російського вторгнення. Протягом цього часу українські захисники ліквідували понад 193 тисячі російських загарбників.
Окрім цього, авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника. Крім того, знищено 4 баражуючих боєприпаси “Ланцет”.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 8 районів зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів та 1 станцію радіоелектронної боротьби.
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