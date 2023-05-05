Станом на ранок 5 травня у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 5 ворожих кораблів, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до восьми ракет.

Про це інформує пресслужба ВМС ЗСУ.

Тоді як в Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Водночас у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться 5 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет “Калібр”, загальний залп – 4 ракети.

За тиждень, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 120 суден, з них 27 рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря – 167 суден, з них 46 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

За даними ВМС, зазначені судна здійснювали рух із порушенням Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Крім того, за минулий тиждень в межах Чорноморської зернової ініціативи 11 суден покинули українські порти на борту яких було майже півмільйона тон зерна та інших продуктів харчування.

Зазначимо, що в Україні триває 436-та доба повномасштабного російського вторгнення. Протягом цього часу українські захисники ліквідували понад 193 тисячі російських загарбників.

Окрім цього, авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника. Крім того, знищено 4 баражуючих боєприпаси “Ланцет”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 8 районів зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів та 1 станцію радіоелектронної боротьби.