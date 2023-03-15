Про це повідомляє ВМС ЗСУ.
В Азовському морі досі перебуває один ворожий корабель.
Тоді як у Середземному морі знаходиться до семи ворожих кораблів, з них три носії крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 20 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 19 суден, з них 2 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Чорного моря – 9 суден, з них 4 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
У пресслужбі наголосили, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
Зауважимо, що станом на вечір 14 березня росіяни суттєво збільшили корабельне угруповання у Чорному морі — до 17 одиниць. Попри сильний шторм, на бойове чергування виведено чотири ракетоносії, один з яких підводний. Загальний залп “Калібрів” може сягати 28 ракет.
У пресслужбі зазначили, що ворог продовжує “вишукувати нову тактику дій, грати м’язами та випробовувати нашу нервову систему”, закликали не піддаватися паніці, за сигналами повітряної тривоги діяти оперативно і зібрано, а також не ігнорувати заходи і обмеження режиму воєнного стану.
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