Станом на 15 березня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 13 ворожих кораблів, серед яких чотири носії крилатих ракет "Калібр" загальний залп до 28 ракет.

Про це повідомляє ВМС ЗСУ.

В Азовському морі досі перебуває один ворожий корабель.

Тоді як у Середземному морі знаходиться до семи ворожих кораблів, з них три носії крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 20 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 19 суден, з них 2 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Чорного моря – 9 суден, з них 4 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

У пресслужбі наголосили, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Зауважимо, що станом на вечір 14 березня росіяни суттєво збільшили корабельне угруповання у Чорному морі — до 17 одиниць. Попри сильний шторм, на бойове чергування виведено чотири ракетоносії, один з яких підводний. Загальний залп “Калібрів” може сягати 28 ракет.

У пресслужбі зазначили, що ворог продовжує “вишукувати нову тактику дій, грати м’язами та випробовувати нашу нервову систему”, закликали не піддаватися паніці, за сигналами повітряної тривоги діяти оперативно і зібрано, а також не ігнорувати заходи і обмеження режиму воєнного стану.