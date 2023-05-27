Станом на 27 травня у Чорному та Середземному морях на бойовому чергуванні перебувають 2 носії крилатих ракет "Калібр".

Джерело: ВМС ЗСУ.

Відтак, в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 4 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет “Калібр”загальним залпом до 4 ракет.

В Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до 7 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет “Калібр” загальним залпом до 4 ракет.

Натомість в Азовському морі ракетоносіїв немає, на бойовому чергуванні лише 1 ворожий корабель.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 37 суден, з них 19 продовжили рух з протокою Босфор;

до Чорного моря – 36 судна, з них 15 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

За даними ВМС, РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Крім того, за минулий тиждень в межах “Чорноморської зернової ініціативи” одне судно покинуло українські порти, на його борту – майже 7 тисяч тонн зерна.

Зазначимо, що в Україні триває 458-ма доба повномасштабної російсько-української війни. За цей період часу воїни ЗСУ ліквідували понад 206 тисяч російських окупантів.

Також Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також було знищено 5 ворожих розвідувальних БпЛА типу “Орлан-10” та 2 – типу “Zala”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 3 райони зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 2 важливі цілі противника.