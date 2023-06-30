Станом на ранок 30 червня у Чорному та Середземному морях російські окупанти утримують на бойовому чергуванні два носії крилатих ракет "Калібр".

Джерело: ВМС ЗСУ.

Зокрема, у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 5 ворожих кораблів, серед яких один носій крилатих ракет “Калібр” загальним залпом до 8 ракет.

У Середземному морі – 8 ворожих кораблів, зокрема один носій крилатих ракет “Калібр” загальним залпом до 16 ракет.

Натомість в Азовському морі на бойовому чергуванні – лише один ворожий корабель, ракетоносії відсутні.

За тиждень, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Чорного моря – 91 судно, з них 37 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 98 суден, з них 32 рухались із протоки Босфор.

У ВМС ЗСУ наголосили, що зазначені судна здійснювали рух із порушенням Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Зазначимо, що в Україні триває 492-га доба широкомасштабної російсько-української війни. За цей період часу українські захисники ліквідували вже понад 228 тисяч російських загарбників.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили три пункти управління, два райони зосередження живої сили, радіолокаційну станцію та 13 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях.