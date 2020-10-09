Уряд Франції ухвалив рішення посилити карантинні обмеження в чотирьох містах у зв'язку зі спалахом COVID-19.

Про це повідомляє BBC.

Додаткові карантинні обмеження ввели в таких містах, як Ліон, Лілль, Гренобль і Сент-Етьєн.

“В останні дні ситуація в декількох мегаполісах погіршилася. Кожен день все більше і більше людей заражаються”, – заявив міністр охорони здоров’я Франції Олів’є Веран.

Починаючи з суботи, 10 жовтня, там будуть закриті бари і ресторани.

Аналогічні обмеження ввели в Парижі на початку цього тижня.

Такі ж обмеження ввели в Марселі минулого місяця.

На сьогоднішній день у Франції зафіксувано 18 129 нових випадків коронавірусу.

Згідно з рішенням уряду, такі особливо посилені карантинні обмеження оголошують в містах, де рівень інфікування перевищує 250 випадків зараження на 100 тисяч осіб. Також, якщо не менше 30% ліжок у відділеннях інтенсивної терапії зайнято пацієнтами з COVID-19.