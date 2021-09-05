Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Як відомо, на всій території України встановлено “зелений” рівень епідемічної небезпеки.

Водночас станом на 4 вересня рівень захворюваності на коронавірус перевищено у Києві (107 осіб на 100 тисяч населення), Луганській (135), Херсонській (85) та Чернівецькій (169) областях. Цей показник у “зеленій” зоні не має перевищувати 75 осіб на 100 тисяч населення.

Крім цього, на Луганщині, Львівщині та Полтавщині висока динаміка рівня госпіталізації пацієнтів з коронавірусною хворобою. У неділю, 4 вересня, на Луганщині динаміка рівня госпіталізацій на рівні 97,2%.

Завантаженість ліжок з киснем в середньому по країні — 15,5%. Найбільше завантажених ліжок у Чернівецькій області — 37,5%.