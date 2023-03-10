У чотирьох областях України діють погодинні та аварійні відключення електроенергії – «Укренерго»

Про це повідомила пресслужба НЕК “Укренерго” у Facebook.
У компанії зазначили, що сьогодні споживання електроенергії – на рівні робочого дня.
Проте внаслідок вчорашньої атаки РФ, що спричинила значні пошкодження обладнання, є мережеві обмеження у Житомирській та Харківській областях, які призводять до необхідності застосовувати графіки погодинних відключень.
Ці графіки складають і застосовують обленерго. Зараз критична інфраструктура Житомира та Харкова працює переважно від автономних джерел живлення.
Крім того, росіяни 9 березня продовжували обстрілювати Дніпропетровщину та Запоріжжя, через що у цих регіонах діють аварійні відключення.
В “Укренерго” зазначили, що ремонтні бригади роблять усе можливе, щоб якомога швидше відновити стабільне електропостачання, однак відновлювальні роботи потребують часу.
Натомість ліміти споживання до решти областей не доводились, споживання покривається наявним виробництвом електроенергії.
У компанії нагадали, що загалом внаслідок російських атак на підстанції “Укренерго” прилетіло понад 200 ракет та дронів, завдавши важких пошкоджень обладнанню.
- 9 березня внаслідок чергового російського масованого удару була повністю знеструмлена Запорізька атомна електростанція. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль звернувся до МАГАТЕ та партнерів вжити заходів для припинення російського ядерного тероризму.
- Фахівці “Укренерго” відновили енергоживлення Запорізької атомної електростанції, перерване вчорашніми ракетними ударами.
- У ніч на 9 березня РФ завдала чергового масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України та будинках цивільного населення. Загалом протягом доби російські війська здійснили пуск 84 ракет різного базування, 34 з яких знищено українськими захисниками, а ще 8 не досягли своїх цілей.