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У чотирьох областях України діють погодинні та аварійні відключення електроенергії – «Укренерго»

Станом на 10 березня 10:30 енергосистема продовжує відновлюватися після вчорашньої масованої атаки РФ. Через пошкодження енергетичної інфраструктури у Житомирській та Харківській областях діють графіки погодинних відключень.

П’ятниця, 10 березня 2023, 11:38
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Про це повідомила пресслужба НЕК “Укренерго” у Facebook.

У компанії зазначили, що сьогодні споживання електроенергії – на рівні робочого дня.

Проте внаслідок вчорашньої атаки РФ, що спричинила значні пошкодження обладнання, є мережеві обмеження у Житомирській та Харківській областях, які призводять до необхідності застосовувати графіки погодинних відключень.

Ці графіки складають і застосовують обленерго. Зараз критична інфраструктура Житомира та Харкова працює переважно від автономних джерел живлення.

Крім того, росіяни 9 березня продовжували обстрілювати Дніпропетровщину та Запоріжжя, через що у цих регіонах діють аварійні відключення.

В “Укренерго” зазначили, що ремонтні бригади роблять усе можливе, щоб якомога швидше відновити стабільне електропостачання, однак відновлювальні роботи потребують часу.

Натомість ліміти споживання до решти областей не доводились, споживання покривається наявним виробництвом електроенергії.

У компанії нагадали, що загалом внаслідок російських атак на підстанції “Укренерго” прилетіло понад 200 ракет та дронів, завдавши важких пошкоджень обладнанню.

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