Про це повідомило Міністерство освіти і науки України.

З міркувань безпеки МОН не оприлюднює назви населених пунктів, де відбудуться тестування. Їхній перелік вже сформовано та планується заснувати попередню мережу тимчасових екзаменаційних центрів для проведення національного мультипредметного тесту (НМТ).

Учасники зможуть обрати найзручніший для складання тесту населений пункт на своїх інформаційних сторінках. Така можливість з’явиться 20 травня. Обрати населений пункт буде можливо до 7 червня.

Зазначимо, що тестування також не проходитиме в окупованому Криму. Учасники, які не зможуть дістатися до місць проведення основної сесії НМТ, зможуть подати заявки для участі в додатковій або спеціальній сесіях тестування.