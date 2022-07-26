У Чугуєві Харківської області знайшли тіло чоловіка під час розбору завалів Будинку культури. 25 липня російські війська завдали по місту ракетних ударів.

Про це повідомив голова Харківської ОДА (ОВА) Олег Синєгубов.

Рятувальники вилучили тіло 36-річного чоловіка. Днем раніше з-під завалів витягли чотирьох людей, а також тіло загиблої 30-річної жінки. Внаслідок ракетного обстрілу загинуло дві людини.

Російські окупанти завдали ракетних ударів по цивільних об’єктах громади 25 липня. Під атакою опинилися школа та будинок культури, коли в останньому перебували цивільні.

Підвал приміщення був укриттям, бо Чугуєв перебуває під постійними обстрілами вже кілька тижнів. Ракетна атака сталася близько третьої ранку.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).