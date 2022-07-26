Про це повідомив голова Харківської ОДА (ОВА) Олег Синєгубов.
Рятувальники вилучили тіло 36-річного чоловіка. Днем раніше з-під завалів витягли чотирьох людей, а також тіло загиблої 30-річної жінки. Внаслідок ракетного обстрілу загинуло дві людини.
Російські окупанти завдали ракетних ударів по цивільних об’єктах громади 25 липня. Під атакою опинилися школа та будинок культури, коли в останньому перебували цивільні.
Підвал приміщення був укриттям, бо Чугуєв перебуває під постійними обстрілами вже кілька тижнів. Ракетна атака сталася близько третьої ранку.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
- Нагадаємо, у ніч на 26 липня російські окупанти обстріляли низку українських областей, серед яких Харківська, Миколаївська та Одеська. Росіяни укотре завдали удару по приватних будинках та цивільній інфраструктурі. також є влучання у портову інфраструктуру.
- Російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по Затоці (Одеська область) літаками Су-35 та Су-30. Вони випустили 13 ракет з акваторії Чорного моря.
- За словами, голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, вже близько місяця, як росіяни підійшли майже на межу області, а щоб її перетнути жертвують усіма своїми резервами та спалюють українські села.