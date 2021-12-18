Вдова чилійського диктатора Августо Піночета, колишня перша леді країни Лусія Іріарт, померла 16 грудня у своїй резиденції в Сантьяго. Їй було 99 років.

Про смерть жінки повідомила її онука Каріна Піночет.

“В оточенні рідних та близьких померла моя улюблена бабуся. Вона залишає великий слід у наших серцях. Вона віддала своє життя служінню чилійцям. Відпочивай з миром”, – йдеться в її дописі.

A los 99 años y rodeada de familiares y seres queridos fallece mi amada abuela.

Deja una huella inmensa en nuestros corazones.

Entregó su vida al servicio de los chilenos y la Historia sabrá valorar su grandiosa obra y su trabajo por nuestro amado país.

Descansa en Paz

💔🌹🇨🇱 pic.twitter.com/ANBUIrALtO — Karina Pinochet (@pinochet_karina) December 16, 2021

Лусія Іріарт народилася у 1922 році в сім’ї адвоката та колишнього міністра внутрішніх справ Чилі Освальдо Іріарта Корвалана. У 1943 році вона вийшла за військового Августо Піночета, який помер у 2006 році. У них було три дочки та двоє синів.

У 1973 році Піночет здійснив військовий переворот у Чилі та на 17 років очолив країну. Під час його диктатури в 70-80-х Іріарт була радницею чоловіка і дуже впливала на політику країни.

У Чилі за роки диктатури було вбито понад три тисячі людей, десятки тисяч осіб зазнали тортур.