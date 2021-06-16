За даними Держдепартаменту, в останні роки кількість зустрічей між президентами США і Росії скоротилася.

Про це повідомляє видання Axios.

Чому це важливо: будь-яка така зустріч знаменна хоча б для її учасників. Президенти США зустрічалися з російськими диктаторами під час Другої світової війни. Лідери країн підписали угоди про постачання зброї, обговорювали Україну і втручання Росії в американські вибори.

За даними видання Politico, президент Байден планує вести себе жорстко з Путіним, але не надто оптимістичний щодо цієї зустрічі.

Axios зазначає, що всі попередники Байдена в цьому списку прийшли до влади в надії поліпшити відносини з Росією. “Цілі Байдена скромніші: працювати разом над декількома проблемами, такими як ядерна безпека, де інтереси перетинаються, і уникати криз, які приведуть до подальшого погіршення відносин”, – пише видання.

Коли зустрічалися глави держав США і Росії:

1992 – 41-й президент Джордж Герберт Вокер Буш зустрічався із Борисом Єльциним.

1994-2000 – 42-й президент Білл Клінтон зустрічався із Борисом Єльциним. Сторони проводили зустрічі в Гельсінкі (Фінляндія) та в Ванкувері (Канада).

2002-2008 – 43-й президент Джордж Вокер Буш зустрічався із Володимиром Путіним. Президенти зустрічалися у Братиславі, Словаччина, та у місті Крань, Словенія.

2010-2016 – 44-й президент США Барак Обама зустрічався із Дмитром Медведєвим. Сторони в Празі підписали Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.

2018-2020 – 45-й президент Дональд Трамп двічі зустрічався із Путіним – в Гельсінкі та в Женеві.