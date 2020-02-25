У цьому році на всіх станціях київського метро встановлять дефібрилятори.

Про це повідомив департамент транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації.

“Департаментом транспортної інфраструктури в 2020 році успішно реалізується 23 проекти громадського бюджету Києва. Одні із найважливіших – встановлення дефібріляторів на станціях КП “Київський метрополітен”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що першочергово планувалось оснастити 20 станцій метро пристроями запуску серця, проте, зважаючи на важливість проєкту, було вирішено встановити їх на всіх 52 станціях.

“Раптова зупинка серця не обирає жертву. Правильна перша медична допомога може врятувати людині життя. Ми хочемо зробити метро безпечним і підвищити шанси на виживання для кожного з нас”, – додали в департаменті.