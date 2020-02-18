Цього року Україна братиме участь у конкурсі “Євробачення юних музикантів”, який відбудеться у червні в Хорватії.

Про це повідомила пресслужба Суспільного мовника.

Зазначається, що у цьому конкурсі братимуть участь лише країни-члени Європейської мовної спілки.

Євробачення юних музикантів-2020 відбудеться в місті Загребі (Хорватія). 17 червня глядачі побачать півфінал, а вже 21 червня — фінал.

Разом з Україною в міжнародному конкурсі братимуть участь ще 10 країн: Греція, Естонія, Мальта, Німеччина, Норвегія, Польща, Словенія, Хорватія, Чехія, Швеція.

“Завдяки проєкту “Я — віртуоз”, який уже протягом трьох років бачимо на сцені Будинку звукозапису Суспільного радіо — найбільшій акустичній сцені країни — ми переконалися, що в Україні багато юних талановитих музикантів. Звісно, Україна може бути гідно представлена на такому поважному конкурсі, як “Євробачення юних музикантів”. Ми навіть можемо сподіватися на перемогу. Адже насправді українські музиканти вже мають міжнародне визнання. Протягом 2019 року понад триста разів записи класичної музики, які зробило Українське радіо, звучали на радіостанціях Європейської мовної спілки. Їх транслювало, зокрема, радіо BBC”, – зазначив генеральний продюсер Суспільного радіо Дмитро Хоркін.