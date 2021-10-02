У лікарні румунського міста Констанца, де лікують хворих на коронавірус, в п'ятницю спалахнула пожежа, внаслідок якої загинули щонайменше сім осіб.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Зазначається, що це вже третя смертельна пожежа в лікарнях країни менш ніж за рік.

На оприлюднених в соцмережах відео видно, як пацієнти вистрибували з вікон нижніх поверхів лікарні.

Тимчасовий міністр охорони здоров’я Чеке Аттіла заявив, що на момент загоряння в госпіталі перебували 113 пацієнтів, з них 10 – у відділенні інтенсивної терапії.

Бригади екстреного реагування встановили мобільне відділення поруч з лікарнею, і наразі 50 пацієнтів були евакуйовані та переведені в інші лікарні.

Станом на четвер понад 12 100 пацієнтів з COVID-19, в тому числі 315 дітей, перебували на лікуванні в румунських лікарнях, в тому числі 1 364 в відділеннях інтенсивної терапії.

Число нових випадків зараження COVID-19 в Румунії в четвер досягло 12 032, що стало новим рекордом. Водночас Румунія посідає друге місце за рівнем вакцинації серед 27 країн Європейського Союзу.