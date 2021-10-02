Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
Зазначається, що це вже третя смертельна пожежа в лікарнях країни менш ніж за рік.
На оприлюднених в соцмережах відео видно, як пацієнти вистрибували з вікон нижніх поверхів лікарні.
Тимчасовий міністр охорони здоров’я Чеке Аттіла заявив, що на момент загоряння в госпіталі перебували 113 пацієнтів, з них 10 – у відділенні інтенсивної терапії.
Бригади екстреного реагування встановили мобільне відділення поруч з лікарнею, і наразі 50 пацієнтів були евакуйовані та переведені в інші лікарні.
Станом на четвер понад 12 100 пацієнтів з COVID-19, в тому числі 315 дітей, перебували на лікуванні в румунських лікарнях, в тому числі 1 364 в відділеннях інтенсивної терапії.
Число нових випадків зараження COVID-19 в Румунії в четвер досягло 12 032, що стало новим рекордом. Водночас Румунія посідає друге місце за рівнем вакцинації серед 27 країн Європейського Союзу.
- 9 вересня у Північній Македонії в місті Тетово внаслідок пожежі в модульній лікарні для хворих на коронавірус загинули 14 осіб.