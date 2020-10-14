Відповідний коментар опублікувала пресслужба ЦВК.
У ньому зазначено, що Центрвиборчком не був залучений до проведення цього опитування.
“ЦВК робить все можливе і неможливе для того, щоб вибори 25 жовтня були організовані на належному рівні навіть у таких непростих умовах, що склались у зв’язку з пандемією. Вибори відбудуться відповідно до вимог Виборчого кодексу, жодних дій щодо організації опитування громадської думки ЦВК не здійснює”, – наголосив голова комісії Олег Діденко.
Ініціативу Зеленського очільник ЦВК назвав такою, що, ймовірно, не відповідатиме виборчому законодавству.
“Вбачається, що ініціатива президента буде організовуватись не відповідно до виборчого законодавства, а деталі щодо цієї ініціативи, зокрема формату її реалізації, думаю, всі ми дізнаємось найближчим часом”, – зазначив Діденко.
- Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час проведення місцевих виборів 25 жовтня українцям на виборчих дільницях поставлять п’ять запитань.
- В Офісі президента запевнили, що анонсоване президентом Володимиром Зеленським опитування в день проведення місцевих виборів не матиме прямих юридичних наслідків.
- Юрист Андрій Магера в коментарі #Буквам заявив, що проведення будь-яких опитувань на виборчих дільницях, крім національного екзит-полу, не передбачено законодавством.
- У Комітеті виборців України також наголосили, що проведення опитувань у день голосування на місцевих виборах 25 жовтня суперечить Виборчому кодексу.
- Тим часом заступник голови Верховної Ради і народний депутат від “Слуги народу” Руслан Стефанчук заявив, що анонсоване Володимиром Зеленським опитування 25 жовтня, – це “пробник референдуму”.