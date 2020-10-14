Центральна виборча комісія України не бере участі в організації анонсованого президентом Володимиром Зеленським "всенародного опитування" в день місцевих виборів 25 жовтня.

Відповідний коментар опублікувала пресслужба ЦВК.

У ньому зазначено, що Центрвиборчком не був залучений до проведення цього опитування.

“ЦВК робить все можливе і неможливе для того, щоб вибори 25 жовтня були організовані на належному рівні навіть у таких непростих умовах, що склались у зв’язку з пандемією. Вибори відбудуться відповідно до вимог Виборчого кодексу, жодних дій щодо організації опитування громадської думки ЦВК не здійснює”, – наголосив голова комісії Олег Діденко.

Ініціативу Зеленського очільник ЦВК назвав такою, що, ймовірно, не відповідатиме виборчому законодавству.

“Вбачається, що ініціатива президента буде організовуватись не відповідно до виборчого законодавства, а деталі щодо цієї ініціативи, зокрема формату її реалізації, думаю, всі ми дізнаємось найближчим часом”, – зазначив Діденко.