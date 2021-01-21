Уряд Данії має намір включити безпритульних у перелік тих, кому буде проведена пріоритетна вакцинація проти COVID-19. Раніше благодійні організації та офіційні особи закликали надати допомогу цій вразливій ​​групі населення.

Про це інформує місцеве видання The Local.

Данія почала вакцинацію 27 грудня і на даний час процент вакцинованих один з найвищих у Європейському Союзі.

Датська стратегія розбита на 12 пріоритетних груп, з яких перші п’ять вже отримують вакцину, хоча це також залежить від регіону, в якому вони живуть.

“Безпритульні і соціально вразливі верстви, які піддаються особливому ризику, вакцинуються згідно категорії 5”, – йдеться в заяві Міністерства соціальних справ.

За даними соціальних служб, у Данії близько 6500 безпритульних. І рішення про їхню першочергову вакцинацію послідувало за закликами благодійних організацій і чиновників, які вказали на підвищений ризик передачі коронавірусу серед бездомних.

“Необхідно приділити першочергову увагу нашим найбільш уразливим, людям, що живуть на вулицях, тим, хто найбільше потребує допомоги. Вакцини + пакети допомоги – негайно!” – в Facebook повідомила група правової допомоги Gadejuristen (The Street Lawyers).

Зазначається, що майже 3% населення Данії вже отримали першу дозу вакцини проти COVID-19, а 0,5% також отримали другу дозу.