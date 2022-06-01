Данці голосують на референдумі щодо приєднання країни до Спільної оборонної політики ЄС.

Про це повідомив міжнародний телеканал CNN.

Сьогодні, 1 червня, данці вирішують, чи відмовитися від винятку, який упродовж 30 років дає змогу країні не бути учасником Спільної політики оборони та безпеки Євросоюзу.

4,3 мільйона громадян країни голосують на дільницях, які зачиняться о 20.00 за місцевим часом.

Слід зазначити, що 11 із 14 політичних партій Данії висловилися за скасування винятку та приєднання до оборонної політики Євросоюзу.

Соціологічні опитування свідчать про те, що скасування винятку підтримує 40% населення країни, а проти нього – 30%.

Водночас прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявив, що вторгнення Росії до України стало важливою причиною, яка спонукала до проведення референдуму.

Як відомо, Данія є членом ЄС з 1973 року. З цього часу для країни було зроблено виняток – вона могла не приєднуватися до оборонної політики Європейського союзу.