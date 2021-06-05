Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Гігантський острів буде пов’язаний з материком через кільцеву дорогу, тунелі і лінію метро.

Реалізація проєкту почнеться в кінці цього року. Якщо будівництво піде за планом, більша частина фундаменту острова повинна бути закладена до 2035 року, а завершити проєкт планується до 2070 року.

Однак захисники навколишнього середовища виступають проти будівництва острова. Вони подали позов проти розробки Лінеттхольма в Європейський суд.

Згідно з однією екологічною оцінкою, після початку будівництва потрібно до 350 поїздок вантажівок в день через Копенгаген для доставки сировини. Для створення штучного острова розміром близько 400 футбольних полів також буде потрібно близько 80 мільйонів тонн грунту.

Крім того, екологи стурбовані переміщенням наносів в море і можливим впливом на екосистеми і якість води.