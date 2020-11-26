У Данії вбиті через спалах коронавірусу норки «піднялися з могил»

У Данії норки, знищені через спалах COVID-19, піднялися з-під землі — річ у неглибокому похованні і природному газі.

Про це пише The Guardian.

Їх поховали на глибині всього близько метра в братських могилах на військовому тренувальному полі, а природні гази тільки допомогли “виштовхнути” норок з землі.

“У міру розкладання тіл можуть утворюватися гази, це змушує грунт трохи розширюватися. Таким чином, у гіршому випадку, норку просто виштовхує з землі”, – сказав Томас Крістенсен, офіційний представник національної поліції.

Поліція Західної Ютландії, де кілька тисяч норок були поховані на військовому навчальному полі, намагалася протидіяти страшному явищу, насипаючи землю поверх трупів.

“Це природний процес. На жаль, один метр ґрунту – це не просто метр ґрунту – все залежить від того, який саме це тип ґрунту. Проблема в тому, що піщаний ґрунт в Західній Ютландії занадто легкий. Тому нам довелося насипати зверху більше землі”, – сказав Крістенсен.

Крім того, місцеві ЗМІ повідомили, що тварини, можливо, також були поховані занадто близько до озер і підземних водних ресурсів. Це викликало побоювання щодо можливого забруднення ґрунту і джерел питної води.

“Схоже, ніхто не знає наслідків цього. Маю зізнатися, мене це турбує”, – сказала Jyllands Posten С’юзан Мюнстер з данської ради з водних ресурсів.

Крістенсен додав, що тіла, які розкладаються, дезінфікують і покривають вапном перед похованням, і вони не несуть великого ризику для людей, тому що вірус передається в основному через живу норку.