Про це заявила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, пише ділове видання Bloomberg.

“Мандрувати – значить жити, і тому ми літаємо. Водночас це шкодить нашому клімату, тож ми плануємо зробити політ зеленим”, – зазначила Метте Фредеріксен.

При цьому, вона визнала, що практичних рішень наразі немає, що ускладнює процес досягнення поставленої мети. Проте, прем’єр-міністерка пообіцяла модернізувати податки на викиди для бізнесу, щоб гарантувати, що найбільші забрудники сплачуватимуть найвищі податки.

Загалом до 2030 року у Данії планують скоротити викиди вуглецю на 70% проти показника рівня 1990 року.