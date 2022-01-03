Про це заявила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, пише ділове видання Bloomberg.
“Мандрувати – значить жити, і тому ми літаємо. Водночас це шкодить нашому клімату, тож ми плануємо зробити політ зеленим”, – зазначила Метте Фредеріксен.
При цьому, вона визнала, що практичних рішень наразі немає, що ускладнює процес досягнення поставленої мети. Проте, прем’єр-міністерка пообіцяла модернізувати податки на викиди для бізнесу, щоб гарантувати, що найбільші забрудники сплачуватимуть найвищі податки.
Загалом до 2030 року у Данії планують скоротити викиди вуглецю на 70% проти показника рівня 1990 року.
- Нагадаємо, у квітні президент США Джо Байден анонсував амбітну кліматичну ціль для своєї країни: до 2030 року вдвічі скоротити викиди парникових газів в атмосферу.
- У червні G7 погодилися збільшити свої внески у боротьбу зі зміною клімату.
- Країни-члени Європейського союзу погодили новий кліматичний закон, згідно з яким до 2030 року планується скоротити викиди парникових газів в атмосферу принаймні на 55%.
- Пізніше, вчені з Інституту атмосферних і кліматичних наук (Цюріх, Швейцарія) у своєму дослідженні заявили, що у наступні три десятиліття рекордні хвилі тепла у світі можуть стати у два-сім разів частішими, ніж були останні 30 років.
- При цьому видання Bloomberg повідомило, що врожайність по всьому світу знижується через зміни погодних умов, які продиктовані кліматичними змінами. В результаті зменшення врожайності – зростає рівень голоду.
- У вересні дев’ятий генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що людство веде безглузду і саморуйнівну війну з природою. За його словами, припинення знищення природи та досягнення миру всюди має бути основним пріоритетом для урядів країн.
- У жовтні, згідно зі звітом програми ООН про довкілля, майже 200 країн зобов’язалися скоротити викиди парникових газів. Але, як і раніше, існує величезний розрив між тим, що було обіцяно, і тим, що, на думку вчених, необхідно зробити.
- Також в Австралії пообіцяли досягти нульових викидів вуглецю до 2050 року.
- При цьому, найбільший у світі експортер нафти Саудівська Аравія пообіцяла скоротити викиди вуглецю до нуля до 2060 року.
- Раніше повідомлялось, що більшість власників офісних приміщень уникли суттєвих потрясінь за період пандемії. Вартість угод із продажу у великих містах не змінилася попри зниження орендної плати. Однак, загроза ринку комерційної нерухомості зберігається, зокрема, через зміну клімату, а не пандемію.