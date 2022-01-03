У Данії хочуть запустити перші внутрішні авіарейси на "зеленому" пальному не пізніше 2025 року. Країна планує повністю відмовитись від викопного пального вже до 2030 року на виконання поставлених кліматичних цілей.

Про це заявила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, пише ділове видання Bloomberg.

“Мандрувати – значить жити, і тому ми літаємо. Водночас це шкодить нашому клімату, тож ми плануємо зробити політ зеленим”, – зазначила Метте Фредеріксен.

При цьому, вона визнала, що практичних рішень наразі немає, що ускладнює процес досягнення поставленої мети. Проте, прем’єр-міністерка пообіцяла модернізувати податки на викиди для бізнесу, щоб гарантувати, що найбільші забрудники сплачуватимуть найвищі податки.

Загалом до 2030 року у Данії планують скоротити викиди вуглецю на 70% проти показника рівня 1990 року.