Данія стала першою країною в Європі, яка почала використовувати COVID-паспорти для відвідування громадських місць.

Про це повідомляє на державний портал охорони здоров’я.

Паспорт доступний у застосунку для смартфона та у паперовій формі. Зазначається, що він все ще знаходиться у розробці, а випуск фінальної його версії запланований на травень.

Так, з 6 квітня COVID-паспорт потрібно пред’являти в:

перукарнях;

тату-салонах;

парках розваг.

З 21 квітня:

на відкритих верандах ресторанів і кафе;

в музеях, художніх галереях і бібліотеках.

З 6 травня COVID-паспорт дозволить відвідувати:

ресторани та кафе в закритих приміщеннях;

театри, кінотеатри;

фітнес-центри.

З 21 травня з документом можна відвідати:

спортивні заходи;

криті приміщення в парках розваг, зоопарках;

ігрові майданчики.

Нагадаємо, у Європейському союзі розробляють міжнародний COVID-паспорт, за допомогою якого громадяни зможуть вільно пересуватися між країнами. 17 березня Єврокомісія представила розроблений документ – цифровий зелений сертифікат.