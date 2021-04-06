Про це повідомляє на державний портал охорони здоров’я.

Паспорт доступний у застосунку для смартфона та у паперовій формі. Зазначається, що він все ще знаходиться у розробці, а випуск фінальної його версії запланований на травень.

Так, з 6 квітня COVID-паспорт потрібно пред’являти в:

  • перукарнях;
  • тату-салонах;
  • парках розваг.

З 21 квітня:

  • на відкритих верандах ресторанів і кафе;
  • в музеях, художніх галереях і бібліотеках.

З 6 травня COVID-паспорт дозволить відвідувати:

  • ресторани та кафе в закритих приміщеннях;
  • театри, кінотеатри;
  • фітнес-центри.

З 21 травня з документом можна відвідати:

  • спортивні заходи;
  • криті приміщення в парках розваг, зоопарках;
  • ігрові майданчики.

Нагадаємо, у Європейському союзі розробляють міжнародний COVID-паспорт, за допомогою якого громадяни зможуть вільно пересуватися між країнами. 17 березня Єврокомісія представила розроблений документ – цифровий зелений сертифікат.