Про це повідомляє на державний портал охорони здоров’я.
Паспорт доступний у застосунку для смартфона та у паперовій формі. Зазначається, що він все ще знаходиться у розробці, а випуск фінальної його версії запланований на травень.
Так, з 6 квітня COVID-паспорт потрібно пред’являти в:
- перукарнях;
- тату-салонах;
- парках розваг.
З 21 квітня:
- на відкритих верандах ресторанів і кафе;
- в музеях, художніх галереях і бібліотеках.
З 6 травня COVID-паспорт дозволить відвідувати:
- ресторани та кафе в закритих приміщеннях;
- театри, кінотеатри;
- фітнес-центри.
З 21 травня з документом можна відвідати:
- спортивні заходи;
- криті приміщення в парках розваг, зоопарках;
- ігрові майданчики.
Нагадаємо, у Європейському союзі розробляють міжнародний COVID-паспорт, за допомогою якого громадяни зможуть вільно пересуватися між країнами. 17 березня Єврокомісія представила розроблений документ – цифровий зелений сертифікат.
- Раніше повідомлялося, що Україна планує видавати міжнародні сертифікати про вакцинації проти коронавірусу. Ніяких інших “імунних паспортів” Україна вводити не планує.
- Європейський комісар з питань внутрішнього ринку та послуг Тьєррі Бретон заявив, що сертифікати вакцинації проти COVID-19 для Євросоюзу з’являться вже 15 червня цього року.