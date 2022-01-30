Про це повідомляє прем’єр Данії у Facebook.
Метте Фредеріксен заявила таке після зустрічі з главою Міністерства закордонних справ України Дмитром Кулебою 27 січня. Політик висловила стурбованість через те, що конфлікт може перерости в активні збройні дії на теренах Європи. За її словами, аби виключити такий сценарій треба показати Кремлю, що він має обрати дипломатичний шлях та відповідне рішення.
“США та НАТО представили Росії низку пропозицій. Є готовність до діалогу із Росією. Якщо Росія наважиться на ще більшу ескалацію ситуації навколо України, її зустрінуть відповідні реакції та санкції”, — зауважила прем’єр-міністр.
Вона наголосила, що західні країни підтримують суверенітет і цілісність України. Зокрема партнери не ухвалять спроби Російської Федерації знову змінити кордони силою. Метте Фредеріксен додала, що кожна з країн Європи має право обирати свій шлях та свій напрямок, свободу та мир.
“Росія має обрати діалог, а не конфронтацію. Але Захід завжди має бути готовим до зворотного”, — сказала Фредеріксен.
Зазначимо, що прем’єр-міністр Данії схиляється до думки, що ескалація залежить від міжнародного тиску на Росію разом з підвищенням оборонної здатності України. Також данський уряд сприяє проведенню реформ та стабілізації ситуації в Україні.
- Нагадаємо, що міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод заявив, що країна надасть Україні кошти для стабілізації та проведення реформ. Він також висловив підтримку Києву на тлі напруженої ситуації з російськими військовими уздовж кордону.
- Глава МЗС Данії Єппе Кофод відвідав зону ООС і зауважив, що керівництво Данії незабаром виділить Україні додаткові 22 млн євро на посилення сектору безпеки.
- Раніше повідомлялося, що Міністерство інфраструктури України та Міністерство оборони Королівства Данії офіційно підписали меморандум з питань співробітництва в розвитку та посиленні морського потенціалу України.
- Також у разі ескалації конфлікту та подальшого наступу Росії на Україну, Велика Британія посилить санкції проти країни та накладе арешт на майно російських олігархів.