Метте Фредеріксен заявила таке після зустрічі з главою Міністерства закордонних справ України Дмитром Кулебою 27 січня. Політик висловила стурбованість через те, що конфлікт може перерости в активні збройні дії на теренах Європи. За її словами, аби виключити такий сценарій треба показати Кремлю, що він має обрати дипломатичний шлях та відповідне рішення.

Про це повідомляє прем’єр Данії у Facebook.

“США та НАТО представили Росії низку пропозицій. Є готовність до діалогу із Росією. Якщо Росія наважиться на ще більшу ескалацію ситуації навколо України, її зустрінуть відповідні реакції та санкції”, — зауважила прем’єр-міністр.

Вона наголосила, що західні країни підтримують суверенітет і цілісність України. Зокрема партнери не ухвалять спроби Російської Федерації знову змінити кордони силою. Метте Фредеріксен додала, що кожна з країн Європи має право обирати свій шлях та свій напрямок, свободу та мир.

“Росія має обрати діалог, а не конфронтацію. Але Захід завжди має бути готовим до зворотного”, — сказала Фредеріксен.

Зазначимо, що прем’єр-міністр Данії схиляється до думки, що ескалація залежить від міжнародного тиску на Росію разом з підвищенням оборонної здатності України. Також данський уряд сприяє проведенню реформ та стабілізації ситуації в Україні.