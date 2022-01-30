Про це повідомляє прем’єр Данії у Facebook.

Метте Фредеріксен заявила таке після зустрічі з главою Міністерства закордонних справ України Дмитром Кулебою 27 січня. Політик висловила стурбованість через те, що конфлікт може перерости в активні збройні дії на теренах Європи. За її словами, аби виключити такий сценарій треба показати Кремлю, що він має обрати дипломатичний шлях та відповідне рішення.

“США та НАТО представили Росії низку пропозицій. Є готовність до діалогу із Росією. Якщо Росія наважиться на ще більшу ескалацію ситуації навколо України, її зустрінуть відповідні реакції та санкції”, — зауважила прем’єр-міністр.

Вона наголосила, що західні країни підтримують суверенітет і цілісність України. Зокрема партнери не ухвалять спроби Російської Федерації знову змінити кордони силою. Метте Фредеріксен додала, що кожна з країн Європи має право обирати свій шлях та свій напрямок, свободу та мир.

“Росія має обрати діалог, а не конфронтацію. Але Захід завжди має бути готовим до зворотного”, — сказала Фредеріксен.

Зазначимо, що прем’єр-міністр Данії схиляється до думки, що ескалація залежить від міжнародного тиску на Росію разом з підвищенням оборонної здатності України. Також данський уряд сприяє проведенню реформ та стабілізації ситуації в Україні.

Фото: Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен