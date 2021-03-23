Про це повідомляє ВВС.
Даркнет – це прихована глобальна мережа, в якій можна укладати угоди між “друзями”. Ціни на вакцини AstraZeneca, Sputnik, Sinopharm або Johnson & Johnson варіюються від 500 до 750 доларів за дозу.
Купити паспорт про зроблену вакцину можна за 150 доларів.
Дослідники з компанії Check Point, що займається кібербезпекою, відстежили рекламу на хакерських форумах та інших торгових майданчиках. За останній місяць перегляди реклами, пов’язаної з вакцинацією проти коронавірусу, зросли втричі.
Вакцини продають користувачі з США, Великобританії, Іспанії, Німеччини, Франції та Росії. Дослідники знайшли кілька оголошень англійською та російською мовами.
У даркнеті пропонують вакцину Oxford-AstraZeneca за 500 доларів, Johnson & Johnson і Sputnik за 600 доларів кожна, а також Sinopharm за 750 доларів. Один з продавців пропонує доставити вакцину на наступний день або навіть “протягом ночі в екстреному випадку”.
В іншому рекламному оголошенні пропонують фальшивий негативний тест.
“Ми робимо негативні тести на COVID-19 для мандрівників за кордон, для пошуку роботи і т. д. Купуйте два негативних тести й отримаєте третій безкоштовно!”
Також в даркнеті пропонують паспорти вакцинації. Вони незабаром будуть необхідні на території Євросоюзу, щоб, наприклад, відвідати захід на стадіоні, піти на виставку або поїхати в подорож. За підроблені паспорти просять 150 доларів. Придбати можна за біткоїни.
Щоб придбати вакцину, негативний тест або паспорт про вакцинацію, клієнта просять повідомити анкетні дані, а також дату, на яку потрібно записати “вакцинацію”.
Одед Вануну, представник Check Point, сказав:
“Людям необхідно розуміти, що спроби отримати вакцину, паспорт вакцинації або негативний результат тесту на COVID-19 неофіційними способами надзвичайно ризиковані, оскільки хакери більше зацікавлені в грошах”.
Він зазначив, що його компанія купила вакцину Sinopharm в даркнеті за 750 доларів, але ще не отримала її.
У зв’язку з цим в Check Point закликали країни ввести систему QR-кодів у всій документації по вакцинах.
- У Костополі Рівненської області поліція викрила власницю туристичної фірми, яка продавала довідки про відсутність коронавірусу COVID-19 для виїзду за кордон.