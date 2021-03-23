У даркнеті можна придбати вакцини AstraZeneca, Sputnik, Sinopharm або Johnson & Johnson за ціною від 500 доларів. Також можна купити паспорт про вакцинацію або негативний тест на COVID-19.

Про це повідомляє ВВС.

Даркнет – це прихована глобальна мережа, в якій можна укладати угоди між “друзями”. Ціни на вакцини AstraZeneca, Sputnik, Sinopharm або Johnson & Johnson варіюються від 500 до 750 доларів за дозу.

Купити паспорт про зроблену вакцину можна за 150 доларів.

Дослідники з компанії Check Point, що займається кібербезпекою, відстежили рекламу на хакерських форумах та інших торгових майданчиках. За останній місяць перегляди реклами, пов’язаної з вакцинацією проти коронавірусу, зросли втричі.

Вакцини продають користувачі з США, Великобританії, Іспанії, Німеччини, Франції та Росії. Дослідники знайшли кілька оголошень англійською та російською мовами.

У даркнеті пропонують вакцину Oxford-AstraZeneca за 500 доларів, Johnson & Johnson і Sputnik за 600 доларів кожна, а також Sinopharm за 750 доларів. Один з продавців пропонує доставити вакцину на наступний день або навіть “протягом ночі в екстреному випадку”.

В іншому рекламному оголошенні пропонують фальшивий негативний тест.

“Ми робимо негативні тести на COVID-19 для мандрівників за кордон, для пошуку роботи і т. д. Купуйте два негативних тести й отримаєте третій безкоштовно!”

Також в даркнеті пропонують паспорти вакцинації. Вони незабаром будуть необхідні на території Євросоюзу, щоб, наприклад, відвідати захід на стадіоні, піти на виставку або поїхати в подорож. За підроблені паспорти просять 150 доларів. Придбати можна за біткоїни.

Щоб придбати вакцину, негативний тест або паспорт про вакцинацію, клієнта просять повідомити анкетні дані, а також дату, на яку потрібно записати “вакцинацію”.

Одед Вануну, представник Check Point, сказав:

“Людям необхідно розуміти, що спроби отримати вакцину, паспорт вакцинації або негативний результат тесту на COVID-19 неофіційними способами надзвичайно ризиковані, оскільки хакери більше зацікавлені в грошах”.

Він зазначив, що його компанія купила вакцину Sinopharm в даркнеті за 750 доларів, але ще не отримала її.

У зв’язку з цим в Check Point закликали країни ввести систему QR-кодів у всій документації по вакцинах.