Сьогодні, 9 лютого, в одному з районів Києва на території колишнього заводу пролунав вибух, за попередньою інформацією одна особа загинула.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

“У Дарницькому районі столиці пролунав вибух на території колишнього заводу. Під завалами можуть бути люди. Всі служби слідують на місце. Інформація уточнюється. Фахівці з‘ясовуватимуть причини вибуху”, – напив міський голова столиці.

Згодом мер міста додав, що за попередньою інформацією, внаслідок вибуху на території колишнього заводу в Дарницькому районі столиці, одна особа загинула.

ОНОВЛЕНО 16:24. За інформацією Віталія Кличка, внаслідок вибуху в одноповерховому складському приміщенні на території колишнього заводу, сталося руйнування будівлі на площі 500 кв. м. Одна особа загинула, ще трьох постраждалих дістали з-під завалів. Рятувально-пошукові роботи тривають. Причини вибуху з‘ясовують.