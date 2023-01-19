Про це повідомили під час “Української сніданкової дискусії” в межах Всесвітнього економічного форуму.

Олександра Матвійчук наголосила, що “зараз ми всі як ніколи розуміємо, що означає бути людиною, але все це пекло, яке ми зараз бачимо в Україні, це результат безкарності”. Вона зазначила, що Росія не несла відповідальності за вторгнення та воєнні злочини, котрі скоїла в Грузії, Чечні та інших країнах.