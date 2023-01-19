Про це повідомили під час “Української сніданкової дискусії” в межах Всесвітнього економічного форуму.
Олександра Матвійчук наголосила, що “зараз ми всі як ніколи розуміємо, що означає бути людиною, але все це пекло, яке ми зараз бачимо в Україні, це результат безкарності”. Вона зазначила, що Росія не несла відповідальності за вторгнення та воєнні злочини, котрі скоїла в Грузії, Чечні та інших країнах.
“Ми повинні покласти край цій безкарності. Ми повинні створити Міжнародний трибунал, і щоб Путін, Лукашенко та інші воєнні злочинці були притягнуті до відповідальності. Я б хотіла завершити тим, що, можливо, буде дивно звучати від юриста-правозахисника, але я прошу надати Україні сучасне озброєння. Тому що демократія повинна мати здатність себе захищати, тому що ми боремося за свободу з усіх точок зору, в усіх аспектах, і ми живемо у світі, який дуже взаємопов’язаний. І тільки розширення і розповсюдження свободи робить наш світ безпечнішим”, – наголосила Матвійчук.
Зазначимо, що Всесвітній економічний форум (ВЕФ) триватиме до 20 січня.
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