У неділю у швейцарському місті Давос розпочався щорічний Всесвітній економічний форум. Цьогоріч увесь форум був присвячений Україні.

Про це розповіла голова Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Основні тези, які прозвучали на Всесвітньому економічному форум у Давосі:

“Це питання політичної волі – якнайшвидше надати Україні кандидатський статус. Якщо цього не зробити, то будуть підірвані всі основи того, у що вірять європейці, і за що воюють українці”, – таку заяву зробила голова Європарламенту Роберта Мецола.

Також вона додала, що свобода має свою ціну, і Європа теж мусить бути готова її платити, тому війна має пришвидшити виконання Зеленого курсу із тим, аби вийти на нульову залежність від російських енергоносіїв.

Президент Латвії Егілс Левітс пояснив, що якщо ЄС серйозно ставиться до своїх принципів, то Україні має бути наданий кандидатський статус. Росія і Захід керуються різною логікою, тому великою помилкою вільного світу було б оцінювати РФ із точки зору своєї логіки.

Головна редакторка The Economist Зенні Мінтон Беддоуз зауважила, що якщо світова спільнота не розблокує продовольчий експорт з України, то це зруйнує все, що ми знаємо про міжнародну спільноту.

“Таке розблокування є доволі складним завданням через непередбачувану поведінку Росії. Захід зараз об’єднаний, і головною ціллю має бути перемога України в цій війні”, – розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Натомість історик Тімоті Снайдера нагадав, що з 1933 до 1945 року Україна була, мабуть, найбільш небезпечним для життя місцем на Землі. Зараз же, на його думку, жодна інша нація не є справжньою нацією настільки, наскільки нею є українці.

Також голова Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе разом з колегами подарували пані Мецолі відому українську марку.