Про це повідомляється на сайті відомства.

“У скоєнні державної зради підозрюються найвищі посадові особи держави того періоду – Президент-утікач Віктор Янукович, Міністри оборони України Дмитро Саламатін та Павло Лебедєв, а також начальник Генерального штабу – Головнокомандувач ЗСУ Володимир Замана”, – йдеться в повідомленні.

В цілому слідчі ГБР виділили п’ять основних епізодів скоєння злочину, які привели до анексії півострова.

1. Злочинне скорочення ЗСУ

Незважаючи на повернення до позаблокового статусу, яке вимагало нарощування чисельності армії, протягом 2012-2013 років гранична чисельність ЗСУ була скорочена з 240 тис.до 162 тис. військовослужбовців.

2. Підрив стану мобілізаційної готовності

У 2013 році була скорочена половина від штатної чисельності військкоматів. Як результат, військові частини були укомплектовані лише на 25-55%. До того ж, була згорнута “по-буквена” приписка мобілізаційних ресурсів у військові частини і знищений облік військової техніки.

3. Знищення систем протиповітряної оборони Криму

Управління системою ППО в Криму було передано в командування ВМС України на півострові, яке в подальшому перейшло на бік ворога. До того ж, була скорочена одна з двох бригад ЗРК С-300В на озброєнні і зупинені програми модернізації ЗРК С-125 і С-200В.

4. Незаконні організаційні зміни та нівелювання стратегічних оборонних документів

Проведені в 2013 році масштабні організаційні зміни ЗСУ, які суперечили законодавству і не були внесені в стратегічні оборонні документи країни, завадило ЗСУ в момент реалізації одного зі сценаріїв зовнішньої агресії сформувати ударну групу і захистити територіальну цілісність України.

5. Невжиття заходів щодо реагування на зовнішні загрози

Незважаючи на численні повідомлення розвідки, які чітко свідчили про підготовку наступальної операції з боку РФ наприкінці 2013 – початку 2014 років, не було вжито заходів щодо приведення ЗСУ до вищих щаблів боєготовності, організації територіальної оборони та проведення широкомасштабних військових навчань на території Криму.

Наголошується, що ці дії призвели до тяжких наслідків – вторгнення РФ на територію АР Крим, подальшої його окупації, порушення суверенітету і територіальної цілісності України.