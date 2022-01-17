Про це під час брифінгу розповіла радниця комунікацій ДБР Тетяна Сап’ян.

“У понеділок, 17 січня, співробітники Держбюро розслідувань прибули до аеропорту “Жуляни”, де спробували вручити Петру Порошенку процесуальні документи”, – повідомила Сап’ян.

Як уточнила радниця комунікацій ДБР, мова йде про повістку в Печерський районний суд Києва, де об 11 годині повинне початись засідання по розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу Петру Порошенку:

“Також співробітники ДБР намагались вручити копію клопотання з доданими матеріалами і дозволити Петру Олексійовичу добровільно з’явитись у суді. Проте Петро Порошенко відмовився отримати документи”, – додала Тетяна Сап’ян

Петра Порошенка на 20 хвилин затримали в аеропорту у зв’язку з перевіркою.