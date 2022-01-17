Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) прибули 17 січня до аеропорту "Київ" з метою вручити народному депутату України Петру Порошенку процесуальні документи.

Про це під час брифінгу розповіла радниця комунікацій ДБР Тетяна Сап’ян.

“У понеділок, 17 січня, співробітники Держбюро розслідувань прибули до аеропорту “Жуляни”, де спробували вручити Петру Порошенку процесуальні документи”, – повідомила Сап’ян.

Як уточнила радниця комунікацій ДБР, мова йде про повістку в Печерський районний суд Києва, де об 11 годині повинне початись засідання по розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу Петру Порошенку:

“Також співробітники ДБР намагались вручити копію клопотання з доданими матеріалами і дозволити Петру Олексійовичу добровільно з’явитись у суді. Проте Петро Порошенко відмовився отримати документи”, – додала Тетяна Сап’ян

Петра Порошенка на 20 хвилин затримали в аеропорту у зв’язку з перевіркою.