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У ДБР пояснили, чому не пускають нардепів «ЄС»: в партії готуються до суду

В Державному бюро розслідувань заявили, що розцінили спроби народних депутатів від фракції "Європейської солідарності" увійти у приміщення як втручання у роботу бюро. У партії наголошують, що заява ДБР про те, що депутати начебто вдирались у приміщення, неправдива.

П’ятниця, 24 січня 2020, 15:15

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“Державне бюро розслідувань є державним правоохоронним органом. Відповідно до частини 2 статті 4 закону України “Про Державне бюро розслідувань” забороняється незаконне втручання державних органів, їхніх посадових і службових осіб у діяльність Державного бюро розслідувань. Намагання народних депутатів України в даний час проникнути у приміщення Державного бюро розслідувань, бюро розцінює як пряме порушення вищевказаної норми закону”, – повідомила пресслужба ДБР.

Нагадаємо, нардепи прийшли до ДБР, щоб заявити керівництву відомства про неприпустимість призначення першим заступником ДБР адвоката біглого президента Віктора Януковича Олександра Бабікова, а також передати листи від родин “Небесної сотні”.

Проте охорона відомства перешкоджала депутатам пройти до приміщення. Нардепи наголошують, що стаття 17 закону “Про статус народного депутата передбачає”, що народний депутат України має право безперешкодно потрапляти на територію державних установ, підприємств і організацій, і має бути невідкладно прийнятий його керівником.

Після декількох спроб отримати пояснення від охорони ДБР, нардепи викликали поліцію. Правоохоронці, що приїхали на виклик більш ніж через годину, пройшли до охорони, поспілкувалися з ними і запропонували депутатам написати заяву.

Пізніше поліція діалогу офіційно і на камери підтвердила, що жодних правопорушень громадського порядку не було, ніяких “вдирань” і спроб впливати на ДБР, як заявили охоронці відомства, також не було зафіксовано.

Крім того, за словами Ірини Геращенко, поліція зареєструвала заяву нардепів “про здійснення злочину з боку керівництва і охорони ДБР, які перешкоджали діяльності народних депутатів, порушили закон про статус народних депутатів, ст.17 і рішення Конституційного Суду про безперешкодний допуск народних депутатів до державних установ”.

Геращенко наголосила, що депутати подадуть до суду через розміщення на офіційному сайті ДБР недостовірної інформації про начебто спроби депутатами здійснити незаконне втручання у роботу державних органів.

Водночас, під будівлею ДБР зібралися активісти. Вони вимагають, щоб бюро займалося “своєю роботою”, а не політично-мотивованими переслідуваннями.

Фото: #Букви

  • Сьогодні п’ятий президент України Петро Порошенко прийшов на допит до Державного бюро розслідувань.
Теги: нардепи, суд, Геращенко

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