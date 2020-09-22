Про це свідчить інформація на сайті ДБР.

У серпні Сухачова було призначено на посаду заступника директора бюро.

У біографії чиновника сказано, що з 2017 по 2019 рік він працював заступником начальника Департаменту Генпрокуратури. Далі він був зайнятий в Службі зовнішньої розвідки.

Він навчався в юридичній академії в Харкові, має ступінь доктора юридичних наук.

Згідно з декларацією чиновника, у власності Сухачова немає нерухомості.

При цьому, у нього є право безоплатного користування в квартирі Баєвої Галини.

У нього є автомобіль – Toyota Camry вартістю 226 тисяч гривень. У його дружини Ірини авто Lexus, вартість якого 420 тисяч гривень.

На банківських рахунках сім’ї – 39 тисяч доларів і близько 300 тисяч гривень.

До слова, до Сухачова ДБР очолював Олександр Соколов. Тепер він повернувся на посаду заступника директора бюро.