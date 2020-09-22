Про це свідчить інформація на сайті ДБР.
У серпні Сухачова було призначено на посаду заступника директора бюро.
У біографії чиновника сказано, що з 2017 по 2019 рік він працював заступником начальника Департаменту Генпрокуратури. Далі він був зайнятий в Службі зовнішньої розвідки.
Він навчався в юридичній академії в Харкові, має ступінь доктора юридичних наук.
Згідно з декларацією чиновника, у власності Сухачова немає нерухомості.
При цьому, у нього є право безоплатного користування в квартирі Баєвої Галини.
У нього є автомобіль – Toyota Camry вартістю 226 тисяч гривень. У його дружини Ірини авто Lexus, вартість якого 420 тисяч гривень.
На банківських рахунках сім’ї – 39 тисяч доларів і близько 300 тисяч гривень.
До слова, до Сухачова ДБР очолював Олександр Соколов. Тепер він повернувся на посаду заступника директора бюро.
- 21 вересня Нацагентство з питань запобігання корупції заявило про тиск з боку керівництва Держбюро розслідувань через спроби звільнення заступника голови відомства, ексадвоката Віктора Януковича — Олександра Бабікова.