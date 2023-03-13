У ДБР розпочато розслідування через побиття офіцером військового на Житомирщині

Про це повідомило ДБР.
Досудове розслідування розпочато за матеріалами військової служби правопорядку. У мережу потрапило відео з побиттям строковика його командиром 11 березня.
“Під час перевірки було підтверджено, що інцидент стався в одній з військових частин Житомирської області того ж дня після обіду”, – заявили у ДБР.
Життю та здоров’ю військового нічого не загрожує. Встановлюється тяжкість отриманих тілесних ушкоджень.
Попередньо правопорушення кваліфікують як перевищення військовою службовою особою влади або службових повноважень, вчинені в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.
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