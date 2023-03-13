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У ДБР розпочато розслідування через побиття офіцером військового на Житомирщині

У Державному бюро розслідувань розпочато розслідування інциденту у навчальному центрі військової частини на Житомирщині. Працівники ДБР вивчать матеріали справи за фактом побиття командиром взводу однієї з військових частин підлеглого солдата.

Понеділок, 13 березня 2023, 11:46
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Про це повідомило ДБР.

Досудове розслідування розпочато за матеріалами військової служби правопорядку. У мережу потрапило відео з побиттям строковика його командиром 11 березня.

“Під час перевірки було підтверджено, що інцидент стався в одній з військових частин Житомирської області того ж дня після обіду”, – заявили у ДБР.

Життю та здоров’ю військового нічого не загрожує. Встановлюється тяжкість отриманих тілесних ушкоджень.

Попередньо правопорушення кваліфікують як перевищення військовою службовою особою влади або службових повноважень, вчинені в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Теги: ДБР, Житомирська область, побиття, російсько-українська війна, український військовий

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