Державне бюро розслідувань назвало неправдивою інформацію про нібито накладення арешту на активи телеканалів "Прямий" та "5 канал", власником яких є медіахолдинг "Вільні медіа", та заявило, що арешт на корпоративні права на зазначені канали та їхні активи не накладали.

Про це йдеться у відповідній заяві ДБР.

“Наголошуємо, що у зв’язку з прийняттям згаданого судового рішення (про арешт майна, корпоративних прав, власником яких згідно з державними реєстрами є Петро Порошенко – ред) будь-яких обмежень діяльності засобів масової інформації не відбулося”, – йдеться у аовідомленні.

У ДБР наголосили, що суд наклав арешт виключно на майно, корпоративні права, власником яких є п’ятий президент України.

“Підкреслюємо, що рішенням суду заборонено лише відчужувати заарештоване майно, що не позбавляє власника користуватися іншими правами”, – зазначено в повідомленні.

Також у відомстві нагадали, що за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора Головне слідче управління Державного бюро розслідувань здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні із закупівлі вугілля з території “ДНР/ЛНР”.

Довідка. 20 грудня 2021 року Петру Порошенку повідомили підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій “ЛНР” і “ДНР”. За версією слідства, у період з листопада 2014 року по січень 2015 року Порошенко санкціонував закупівлю вугілля у підконтрольних “ЛНР” та “ДНР підприємств. Тиждень тому підозру підписав виконувач обов’язків Генерального прокурора Олексій Симоненко, оскільки Ірина Венедіктова раптово пішла у відпустку.