Про це йдеться у відповідній заяві ДБР.
“Наголошуємо, що у зв’язку з прийняттям згаданого судового рішення (про арешт майна, корпоративних прав, власником яких згідно з державними реєстрами є Петро Порошенко – ред) будь-яких обмежень діяльності засобів масової інформації не відбулося”, – йдеться у аовідомленні.
У ДБР наголосили, що суд наклав арешт виключно на майно, корпоративні права, власником яких є п’ятий президент України.
“Підкреслюємо, що рішенням суду заборонено лише відчужувати заарештоване майно, що не позбавляє власника користуватися іншими правами”, – зазначено в повідомленні.
Також у відомстві нагадали, що за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора Головне слідче управління Державного бюро розслідувань здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні із закупівлі вугілля з території “ДНР/ЛНР”.
Довідка. 20 грудня 2021 року Петру Порошенку повідомили підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій “ЛНР” і “ДНР”. За версією слідства, у період з листопада 2014 року по січень 2015 року Порошенко санкціонував закупівлю вугілля у підконтрольних “ЛНР” та “ДНР підприємств. Тиждень тому підозру підписав виконувач обов’язків Генерального прокурора Олексій Симоненко, оскільки Ірина Венедіктова раптово пішла у відпустку.
- Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова взяла відпустку на один день 20 грудня. Саме на ту дату, якою була підписано повідомлення про підозру п’ятому президенту, лідеру “Європейської Солідарності” Петру Порошенку.
- Нагадаємо, раніше в Європейській солідарності заявили, що Печерський районний суд, окрім майна п’ятого президента, лідера партії “Європейської Солідарності” Петра Порошенка, наклав арешт на активи “Прямого” та “5 каналу”, попри те, що вони йому не належать.
- Нагадаємо, в Офісі генерального прокурора підтвердили накладення арешту на майно Петра Порошенка.
- Раніше пресслужба ДБР повідомляла, що дії п’ятого президента поставили Україну в енергетичну залежність від Російської Федерації.