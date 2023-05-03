Про це повідомило Держбюро розслідувань.
Глава Одеського обласного територіального центру комплектування відсторонений від виконання своїх службових повноважень. Ще у ДБР перевіряють інформацію у ЗМІ щодо невідповідних заробітку статків родини посадовця.
У ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом зловживання посадовцем службовим становищем в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1, 368-5 КК України). Євгену Борисову загрожуватиме до 12 років позбавлення волі.
Видання “Цензор.НЕТ” писало, що мама та дружина Бориса фактично є доларовими мільйонерами. Вони володіють розкішною нерухомістю, автомобілями та підозрюваний придбав для своєї матері віллу на одному з елітних курортів Іспанії Марбелья за 3 млн 950 тисяч євро.
Євгена Борисова було призначено на посаду у 2019 році. До цього він обіймав посаду військового комісару Малиновського району міста Одеса.
Його дружина з 2015 року як ФОП займається роздрібною торгівлею одягом, зокрема через мережу магазинів Ultra group у торгівельному центрі Skymall у Києві та у торгівельному центрі Garden у Львові (торгівельна марка Levis). У лютому 2022 року Олександра Борисова користувалась автомобілем Mercedes-Benz GLS 580 2020-го року випуску. У листопаді 2022 авто було продано за 6 млн грн й придбано Mercedes-Benz G63 AMG за 8 мільйонів гривень. Задекларовані прибутки Борисової відповідають заявленим витратам.
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