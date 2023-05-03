Слідчі ДБР відкрили справу щодо начальника Одеського військкомату Євгена Борисова, який продавав «білі квитки» чоловікам призовного віку. За винагороду він наказував не призивати тих чи інших осіб.

Про це повідомило Держбюро розслідувань.

Глава Одеського обласного територіального центру комплектування відсторонений від виконання своїх службових повноважень. Ще у ДБР перевіряють інформацію у ЗМІ щодо невідповідних заробітку статків родини посадовця.

У ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом зловживання посадовцем службовим становищем в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1, 368-5 КК України). Євгену Борисову загрожуватиме до 12 років позбавлення волі.

Видання “Цензор.НЕТ” писало, що мама та дружина Бориса фактично є доларовими мільйонерами. Вони володіють розкішною нерухомістю, автомобілями та підозрюваний придбав для своєї матері віллу на одному з елітних курортів Іспанії Марбелья за 3 млн 950 тисяч євро.

Євгена Борисова було призначено на посаду у 2019 році. До цього він обіймав посаду військового комісару Малиновського району міста Одеса.

Його дружина з 2015 року як ФОП займається роздрібною торгівлею одягом, зокрема через мережу магазинів Ultra group у торгівельному центрі Skymall у Києві та у торгівельному центрі Garden у Львові (торгівельна марка Levis). У лютому 2022 року Олександра Борисова користувалась автомобілем Mercedes-Benz GLS 580 2020-го року випуску. У листопаді 2022 авто було продано за 6 млн грн й придбано Mercedes-Benz G63 AMG за 8 мільйонів гривень. Задекларовані прибутки Борисової відповідають заявленим витратам.