Державне бюро розслідувань запевняє, що допити лідерів Революції Гідності були скасовані, вони не пов'язані з політичними мотивами.

Про це йдеться у пресрелізі, опублікованому ввечері 19 листопада.

Раніше стало відомо, що ДБР прийняло та почало розслідувати те, що Майдан нібито був “держпереворотом” за заявою соратника експрезидента Віктора Януковича Рената Кузьміна, який у 2010-2013 роках був першим заступником генпрокурора.

Учасники та лідери Революції Гідності, зокрема, екснардеп Тетяна Чорновол, ексголова РНБО Олександр Турчинов, колишній спікер ВР Андрій Парубій та колишній прем’єр Арсеній Яценюк отримали повістки на допит як свідки.

У ДБР запевняють, що кримінальне провадження про нібито державний переворот було відкрито за рішенням суду, а виклик на допит не пов’язаний з політичними мотивами.

“Повідомляємо, кримінальне провадження за статтею 109 КК України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) зареєстроване Офісом Генерального прокурора на виконання рішення суду. Досудове розслідування відповідно до статті 214 КПК України доручено Державному бюро розслідувань. Слідчі дії, а саме допити вказаних осіб у якості свідків, зумовлені необхідністю виконання статті 2 КПК України щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування всіх обставин кримінального провадження”, — йдеться в заяві.

У відомстві наголосили, що допити цих осіб було скасовано два тижні тому “у зв’язку з поширенням епідемії COVID-19”.

“Підтвердженням маніпуляцій щодо приурочення вказаних викликів до Дня Гідності та Свободи є те, що допити скасовані ще 2 тижні тому, але свідки про факт викликів заявляють лише тепер”, — вважають у бюро.

Зауважимо, раніше Тетяна Чорновол повідомляла, що допит був не скасований, а перенесений, а причина тому — коронавірусна інфекція у слідчого ДБР.