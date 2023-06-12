За даними синоптиків, у понеділок, 12 червня, деякі регіони України накриють опади у вигляді дощу, подекуди з грозами.

Джерело: Укргідрометцентр.

На всій території України прогнозується хмарна погода з проясненнями.

У Житомирській, Хмельницькій і Рівненській областях очікуються помірні (місцями значні) дощі. На південному сході країни та Полтавщині також прогнозуються дощі (вночі на Харківщині, Луганщині та Дніпропетровщині місцями значні дощі), подекуди з грозами. На решті території місцями невеликий дощ.

Вітер очікується північно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі у західних та північних областях дорівнюватиме 7-12°, вдень – 12-17°; на решті території вночі – 11-16° (на узбережжі морів до 19°), вдень – 17-22°.

У Києві сьогодні також хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі дорівнюватиме 7-12°, вдень – 12-17°. У столиці вночі – 9-11°, вдень – 14-16°.