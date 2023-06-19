За даними синоптиків, у понеділок, 19 червня, низку областей накриють опади у вигляді дощу, подекуди з грозами та градом.

Джерело: Укргідрометцентр

У західних, Одеській, Житомирській та Вінницькій областях прогнозуються дощі з грозами. У Чернівецькій, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях місцями очікуються значні дощі, вдень в окремих районах буде град та шквали 15-20 м/с.

Температура повітря вночі дорівнюватиме 11-16°, вдень – 21-26°. На решті території невелика хмарність, без опадів, лише вдень в Криму короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер переважно очікується південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі дорівнюватиме 14-19°, на узбережжі морів – до 21°; вдень – 25-30°, на сході країни вночі – 12-17°, вдень – 22-27°.

У Києві сьогодні невелика хмарність, без опадів. Вітер прогнозується південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі дорівнюватиме 14-19°, вдень – 25-30°. У столиці вночі буде 17-19°, вдень – 27-29°.