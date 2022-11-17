Про це повідомляє “Суспільне. Дніпро” у Telegram.
Станом на 8:30 кореспонденти видання сповіщали про звуки вибухів у Дніпрі, доки у Дніпропетровській області триває повітряна тривога.
Згодом о 8:48 надійшло повідомлення про відсутність електропостачання у деяких районах обласного центру.
Нагадаємо, що в Україні звучить масштабна повітряна тривога. Раніше в низці ОВА попереджали про загрозу ракетних ударів.
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