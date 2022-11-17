У низці районів Дніпра, за інформацією ЗМІ, зникло електропостачання. Також місцеві повідомляють про перебої з мобільним зв'язком та інтернетом.

Про це повідомляє “Суспільне. Дніпро” у Telegram.

Станом на 8:30 кореспонденти видання сповіщали про звуки вибухів у Дніпрі, доки у Дніпропетровській області триває повітряна тривога.

Згодом о 8:48 надійшло повідомлення про відсутність електропостачання у деяких районах обласного центру.

Нагадаємо, що в Україні звучить масштабна повітряна тривога. Раніше в низці ОВА попереджали про загрозу ракетних ударів.