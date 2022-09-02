У декількох регіонах України сьогодні пройдуть дощі: прогноз погоди на 2 вересня

У п'ятницю, 2 вересня, на більшості території України збережеться суха погода. Дощі очікуються у низці західних областей.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У більшості західних областей сьогодні дощі, подекуди з грозами. Без опадів лише на Рівненщині та на Волині. Вдень повітря прогріється до +17…+21 градуса.

У центральних регіонах переважно сухо, дощ очікується лише у Вінницькій області. Стовпчики термометрів покажуть від +21 до +25 градусів.

На півночі без опадів. Вдень температура повітря коливатиметься від +18 до +22 градусів.

У східних регіонах також сухо. Повітря вдень прогріється до +21…+25 градусів.

На півдні без опадів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +25 до +28 градусів.

У Києві хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря +20…+22 градуси.