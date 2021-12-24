Національне агентство з питань запобігання корупції завершило повну перевірку декларацій суддів Конституційного суду України, які тягнуть за собою адміністративну та кримінальну відповідальність.

Про це повідомляється на сайті НЗКА.

Як зазначається у повідомленні, ознаки кримінального правопорушення за ст. 366-2 Кримінального кодексу (декларування невірогідної інформації) виявлено за результатами перевірки декларацій суддів Віктора Кривенка та Олександра Касмініна.

За даними НАЗК, сума невірогідних відомостей у декларації Кривенка становить 4 млн грн – суддя не задекларував земельну ділянку в Автономній Республіці Крим, яка йому належить. У декларації Касмініна невірогідних відомостей на 2,4 млн грн – суддя не зазначив відомості про вартість квартири загальною площею 150,5 кв. метрів у Києві.

Інформацію про виявлені ознаки кримінальних правопорушень НАЗК передало до Національного антикорупційного бюро України.

Крім того, у деклараціях п’яти суддів КСУ – Олександра Тупицького, Ігоря Сліденка, Сергія Саса, Віктора Городовенка, Віктора Колісника виявлено незначні порушення, які не тягнуть за собою адміністративну чи кримінальну відповідальність.