Влада індійської столиці Делі через погіршення рівня забруднення повітря закрила на невизначений термін усі школи та коледжі.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Будівельні роботи також заборонені до 21 листопада, але зроблено виняток для транспортних та оборонних проєктів.

Також лише 5 із 11 вугільних електростанцій міста буде допущено до роботи.

Зазначається, що рівень PM2,5 – крихітних частинок, які шкодять здоров`ю – у Делі набагато вищий, ніж того вимагають керівні принципи безпеки Всесвітньої організації охорони здоров’я.

У кількох частинах міста у вівторок, 16 листопада, було зафіксовано показник 400, що відповідно до індексу якості повітря AQI класифікується як “небезпечний”.

Цього року забруднення повітря стало настільки жахливим, що викликало суворе попередження Верховного суду Індії, який наказав урядам штатів і федеральному уряду вжити “невідкладних та екстрених” заходів для розв’язання цієї проблеми.

Після слухання було скликано збори Комісії з управління якістю повітря Делі та були оголошені надзвичайні заходи.

Серед інших заходів, оголошених комісією, заборона на в’їзд вантажівок у Делі та сусідні штати Уттар-Прадеш, Пенджаб, Харьяна та Раджастан до 21 листопада, за винятком вантажівок із товарами першої необхідності.

Крім того, комісія доручила Делі та іншим штатам “заохочувати” роботу з дому у всіх приватних офісах, які знаходяться в столичному регіоні протягом цього періоду.