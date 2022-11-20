Через те, що українська енергосистема зазнає нових атак, уряд готується до всіх можливих сценаріїв розвитку подій. Зокрема активізується імпорт енергогенеруючих засобів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Так, кожен українець без сплати мита та ПДВ може завезти із закордону генератор чи зарядну станцію. За його словами, зараз здень імпортується близько 8,5 тис. генераторних установок.

Шмигаль також додав, що Україна отримує фінансову підтримку від партнерів. Канада випустила в обіг п’ятирічні держоблігації на 500 млн канадських доларів.

“Усі охочі можуть долучитися до зміцнення нашої держави. Урядом ухвалене рішення про залучення додатково 4,5 млрд доларів грантових коштів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку й Міжнародної асоціації розвитку. Ці ресурси спрямуємо на соцзабезпечення та зарплати бюджетникам. Наступного тижня Україна також отримає 2,5 млрд євро від Євросоюзу”, – пояснив глава українського уряду.

Окрім цього, він наголосив, що уряд виділив 100 млн грн для першочергового відновлення деокупованої Херсонщини. Це початок відбудови регіону. Насамперед мовиться про критичні потреби жителів області: доступ до світла, води, тепла, зв’язку, медицини. Шмигаль зауважив, що люди отримують пенсії, які нараховувалися їм у період окупації.

Раніше Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про забезпечення безперешкодного митного оформлення електрогенераторів, трансформаторів, акумуляторів та інших енергогенерувальних засобів.